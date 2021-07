Banese financia empreendimento da Construtora Santa Maria na Atalaia

Prédio padrão luxo será erguido de frente para a praia. Contrato foi assinado neste mês de julho pelo presidente do Banese e sócios-diretores da construtora

O Banese é o financiador da construção do Sky Residence, empreendimento imobiliário da Construtora Santa Maria, com 52 unidades habitacionais, localizado no bairro Atalaia, em Aracaju (SE). O contrato de financiamento foi assinado neste mês de julho pelo presidente do Banese, Helom Oliveira, pelo diretor de Crédito e Serviços do banco, Ademario Alves, e pelos sócios-diretores da Santa Maria, Eduardo Barreto, diretor Administrativo, e Carlos Orlando Maia, diretor Técnico.

Esta é a segunda parceria firmada entre a construtora Santa Maria e o Banese para financiamento de construção de obra, contemplada pelo Crédito Imobiliário – Financiamento à Produção de Imóveis Pessoa Jurídica. O primeiro empreendimento financiado foi o Zenith Residence, prédio com 15 pavimentos e 36 unidades habitacionais, também localizado no bairro Atalaia.

O objetivo desta linha de crédito é fomentar o setor da Construção Civil, que é estratégico para o desenvolvimento da economia local por gerar emprego e renda em diversos setores. O crédito do Banese disponibilizado ao setor conta com taxas diferenciadas e mais acessíveis que as dispostas no mercado; e rapidez na liberação do crédito que, neste caso, aconteceu em 60 dias.

Para o diretor Técnico da construtora Santa Maria, Carlos Orlando Maia, o atendimento sem burocracia excessiva, a facilidade de acesso aos gerentes de negócios e à diretoria, a rapidez na liberação do crédito e o apoio ao desenvolvimento da economia local foram pontos decisivos para que a empresa, mais uma vez, optasse pelo banco como agente financiador de obra.

“Só temos que agradecer pela boa vontade e pelo empenho do Banese nas tratativas realizadas conosco. O trabalho que a instituição desenvolve em prol do fortalecimento do Estado é algo muito importante”, destaca Carlos Orlando Maia. Segundo ele, a construção do Sky Residence, que já foi iniciada, gerará cerca de 120 empregos diretos e 50 indiretos. Além disso, a empresa espera fechar nova parceria com o banco, ainda este ano, para o lançamento de outro empreendimento residencial.

Para o diretor de Crédito e Serviços do Banese, Ademario Alves, liberar crédito para que as empresas sergipanas possam continuar crescendo e, desta maneira, colaborando com o fortalecimento da economia local em diversos níveis e segmentos, é uma das estratégias da instituição. “Somos um banco múltiplo com foco bem direcionado para o desenvolvimento de Sergipe. Nesse sentido, temos ampliado a oferta de crédito para quem precisa de capital de giro e de investimentos para expandir as ações e serviços”, ressalta.

O EMPREENDIMENTO

O condomínio padrão luxo da Construtora Santa Maria tem entrega prevista para abril de 2024. Com quatro apartamentos por andar, o Sky Residence será erguido na Rua Niceu Dantas, no bairro Atalaia, de frente para o mar.

Serão 52 unidades habitacionais com metragem entre 131,77m² e 132,67m² dispostas em 16 pavimentos. O cliente poderá escolher entre apartamentos com três ou quatro quartos, todos com varanda gourmet. Os futuros moradores terão acesso direto à praia; além de piscina, academia e espaço grill com vista para o mar.

O prédio também oferecerá espaço multiuso com coworking. Dentre os diferenciais que estão sendo oferecidos pela construtora estão: ponto de recarga para carro elétrico; energia solar para iluminação das áreas comuns, onde também haverá sistema de wi-fi e aquecedor a gás.

Ascom Grupo Banese