O governador Belivaldo Chagas volta a se reunir nesta quinta-feira (15), às 15h, por videoconferência com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae) para acompanhar o cenário epidemiológico dos últimos dias e avaliar as medidas restritivas adotadas em Sergipe.

Após a reunião, o Governo do Estado divulgará nota com as possíveis atualizações do Decreto estadual.