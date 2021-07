Conselheiro Carlos Pinna é eleito corregedor-geral e Carlos Alberto vai dirigir a Ecojan

O conselheiro Carlos Pinna de Assis foi eleito, por unanimidade, no Pleno desta quinta-feira, 15, para ocupar o cargo de corregedor-geral do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) até final deste ano. Na mesma sessão, o conselheiro-presidente, Luiz Augusto Ribeiro, indicou o conselheiro Carlos Alberto Sobral para ocupar a direção da Escola de Contas (Ecojan).

A eleição para a Corregedoria se deu após o conselheiro Carlos Alberto renunciar ao cargo, em função da sua aposentadoria, que ocorrerá no próximo dia 24, quando completará 75 anos de idade. “Agradeço a todos pela prova de confiança, apreço e gentileza; com muito gosto recebo o cargo”, comentou Pinna, que logo disponibilizou a direção da Escola de Contas, que ocupava desde janeiro de 2020.

Como compete ao presidente do Tribunal a escolha do diretor, o conselheiro Carlos Alberto foi indicado para estar à frente da instituição pedagógica da Corte até o final da atual gestão.

“Não tenho dúvida de que o conselheiro Carlos Pinna conduzirá a Corregedoria com muita maestria e competência; já o conselheiro Carlos Alberto dirigiu a Ecojan em outras oportunidades e sempre desempenhou um excelente trabalho; ainda que vá se aposentar das suas funções junto ao colegiado, fiz questão de convidá-lo para que continue colaborando com esta Casa”, comentou o conselheiro presidente. ​

Ao agradecer o convite, o decano do TCE se disse sensibilizado: “Não deixarei os laços com esta Casa graças à sensibilidade de todos vocês; fico realmente tocado e emocionado e procurarei substituir à altura o conselheiro Carlos Pinna”, concluiu o conselheiro Carlos Alberto.

Participaram da eleição do novo corregedor-geral e aprovaram a indicação do novo diretor da Ecojan os conselheiros Ulices Andrade, Susana Azevedo, Angélica Guimarães e Flávio Conceição. Também presenciou a sessão o procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Luis Alberto Meneses. ​

Por DICOM/TCE