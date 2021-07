Confirmado: Tobias Barreto vai ter candidato a Deputado Federal em 2022

Na manhã de hoje (15), o ex-prefeito de Tobias Barreto Toinho Nery, que é a principal liderança do agrupamento político do atual prefeito Dilson de Agripino, confirmou em entrevista na Tobias Barreto FM que o município terá representante nas eleições para Deputado Federal do ano que vem.

Segundo Toinho Nery, o agrupamento que elegeu em 2018 um Deputado Estadual e em 2020 o prefeito da cidade, na próxima eleição deverá unir forçar com lideranças políticas do Estado e eleger, além de um Deputado Estadual, um tobiense para representar a cidade e região na Câmara Federal.

“Tobias Barreto terá a ousadia de crescer na escala política. Já fizemos um Deputado Estadual, que saiu eleito de Tobias, e agora a população imagina que devemos crescer, subir um degrau no comando político de Sergipe. Com a abertura de vagas na região, como por exemplo de Valdevan que já confirmou que será candidato a Senado e a de Fábio Reis, que além de enfrentar a possível candidatura de JB, perdeu suas bases políticas de 2018 para cá, surgem duas vagas na região.”, comentou Toinho Nery.

Toinho falou ainda dos “heróis” de Tobias Barreto, que um dia pensaram em chegar a câmara federal, como o ex-vereador Pinheirinho, que teve 11 mil votos; o ex-vereador Magno Araujo, que obteve 8 mil votos e outros nomes, como Seu Cici, Miguel Alves e Galego do Valter Franco.

“Seu Cici lançou essa ideia e de lá para cá, tiveram heróis que enfrentaram o desafio e tiveram resultados incríveis. Hoje, acreditamos que nossa cidade pode sim subir um degrau, o povo fala isso nas ruas, o povo quer!”, ressaltou.

Segundo Nery, as caminhadas para a construção já iniciaram. O nome ainda não está definido, mas será homologado após reuniões com o agrupamento e encontros com a população.

Por Leonardo Leal