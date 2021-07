Funesa realiza entrega de cestas de alimentos para a campanha Solidarize-SE

Foi com sentimento de missão cumprida e satisfação que a Fundação Estadual de Saúde (Funesa), através da diretoria e gestores(as), realizou, nesta quarta-feira, 14, a entrega de cestas básicas à campanha Solidarize-SE, iniciativa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS) e articulação da Vice-Governadoria do Estado (VGE). A iniciativa faz parceria com Grupo Maratá, Grupo Fasouto, Fórum Empresarial de Sergipe, Associação Sergipana de Supermercados e Sindicato Atacadista e Distribuidor de Sergipe (Sincadise), além de diversas entidades sociais de Sergipe.

Sensibilizados com o projeto, trabalhadoras e trabalhadores da Funesa se uniram para contribuir e arrecadar alimentos para quem mais necessita neste momento de pandemia da covid-19. Para a vice-governadora do Estado de Sergipe, Eliane Aquino, as contribuições são de grande importância. “Recebemos essas doações com muita felicidade. Primeiro porque tivemos vários órgãos do Governo que realmente entenderam a necessidade desse momento, até mesmo porque estão vivenciando, no trabalho, todas as dificuldades que a nossa gente está passando pela Covid-19”, destacou.

A vice-governadora também ressaltou que a iniciativa coletiva faz toda a diferença. “Quando a gente vê uma grande parte da nossa população com fome, pelo desemprego e todas as questões sociais que estão sendo abaladas nesse momento, levar alimentação, que é o básico pra vida funcionar, é de extrema importância. Então faço um agradecimento super especial em meu nome, em nome do governador Belivaldo Chagas, em nome dessa população que tanto está necessitando. Além de termos muito orgulho do trabalho que é desenvolvido na Funesa, também contamos com esse lado solidário. Um muito obrigada a todos que fazem a Funesa”.

De acordo com a secretária de Estado da Inclusão e Assistência Social, Lucivanda Nunes, a participação de todos é essencial para que essa corrente de solidariedade seja fortalecida. “É com muita gratidão e satisfação que recebemos essas cestas. E essa doação completa as 100 cestas que estamos destinando à Universidade Federal de Sergipe (UFS), para a Força-Tarefa Covid-19, liderada pelo professor Lysandro Borges, que tem apoiado o Estado de Sergipe, contribuindo muito no enfrentamento à pandemia”, afirmou.

A diretora geral da Fundação Estadual de Saúde (Funesa), Lavínia Aragão, expressou o contentamento. “Estamos muito felizes em fazer a entrega de todos os alimentos que foram arrecadados junto aos trabalhadores e gestores da Fundação Estadual de Saúde. O sentimento é de dever cumprido por participar dessa campanha linda que é o Solidarize-se, que tem chegado a populações que tanto necessitam, sobretudo nesse enfrentamento da pandemia. A gente sai com o coração aliviado, o coração feliz e a sensação de que a Funesa também contribuiu para o sucesso dessa campanha. Esperamos que muitas famílias possam ser beneficiadas com esses alimentos que a gente carinhosamente arrecadou para a população sergipana”, disse.

Campanha Solidarize-SE

A Campanha Solidarize-SE tem o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal e limpeza para distribuição entre famílias sergipanas em situação de pobreza e extrema pobreza. A proposta busca unir forças entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada para mitigar as severas dificuldades que muitas famílias sergipanas têm enfrentado neste momento pandêmico.

Foto: Pritty Reis/SEIAS

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)