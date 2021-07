INSCRIÇÕES DO PROUNI PARA O SEGUNDO SEMESTRE ACABAM NA SEXTA-FEIRA

Primeira convocação dos candidatos aprovados será no próximo dia 20; entre as vagas ofertadas, estão 1.383 bolsas integrais e parciais em instituições do Grupo Tiradentes

Asinscrições para o processo seletivo 2021-2 do Programa Universidade para Todos (ProUni) terminam nesta sexta-feira, 16, às 23h59 (horário de Brasília), e devem ser feitas exclusivamente pelo seu site oficial na internet. O programa oferece 134.329 bolsas de estudo em 952 instituições privadas de ensino superior em todo o Brasil. Dentre elas, estão 1.383 bolsas parciais (50%) e integrais oferecidas pelas instituições de ensino do Grupo Tiradentes, nos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte.

A Universidade Tiradentes oferece 497 vagas nos campi Farolândia (Aracaju), Estância, Itabaiana e Propriá, sendo 16 bolsas integrais e 481 parciais. Os cursos ofertados dentro do ProUni para este segundo semestre são: Direito, Enfermagem, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Comunicação Social/Publicidade, Design Gráfico, Educação Física – Licenciatura, Educação Física -Bacharelado, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Fisioterapia, Farmácia, Nutrição, Psicologia, Medicina e Odontologia.

Já para os cursos EAD, a Unit oferece 394 vagas, sendo 34 bolsas integrais e 360 parciais, nos 22 polos distribuídos em Sergipe, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. Os cursos ofertados dentro do ProUni, nas modalidades Híbrida e EaD para este segundo semestre são: Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Estética e Cosmética, Nutrição, Serviço Social, Gestão de Recursos Humanos e Educação Física.

No momento da inscrição, o candidato será direcionado à página da plataforma Gov.br, que concentra os serviços públicos do Governo Federal, e informará o CPF e a senha. Caso o aluno não tenha acesso ao sistema, pode fazer o cadastro na mesma plataforma, preenchendo as informações solicitadas. Em seguida, ele pode escolher até duas opções de instituição, curso e turno, conforme seu perfil e em ordem de preferência.

Para se inscrever, o candidato deverá ter nota igual ou superior a 450 pontos na edição 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de ter cursado o Ensino Médio completo em escolas da rede pública; na rede particular como bolsista integral ou parcialmente nas duas redes. Pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino (que estejam em efetiva função) também podem participar da seleção. O candidato deve ainda comprovar renda familiar bruta mensal per capita (por pessoa) de até 1,5 salário mínimo (R$ 1.650,00), para quem concorrerá às bolsas integrais, e de até três salários mínimos (R$ 3.3 mil), para as vagas parciais.

A primeira chamada dos candidatos pré-aprovados será no dia 20 de julho, enquanto a segunda ocorrerá em 3 de agosto. Esses candidatos terão um prazo de oito dias para comparecer às instituições de ensino e apresentar a documentação que comprova as informações prestadas na fase de inscrição. Os resultados das chamadas também estarão disponíveis no site do ProUni. Os candidatos que não forem aprovados nas duas chamadas podem participar da lista de espera, para os cursos que tenham vagas não preenchidas. Para isso, eles devem manifestar interesse em participar da espera, entre 17 e 18 de agosto, também pelo site do ProUni.

Dúvidas também podem ser esclarecidas no site: www.unit.br/prouni ou pela Central de Atendimento: 0800-729-2100.

Fonte e foto assessoria