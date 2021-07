Município de Itabaiana já vacinou 42,0% da sua população contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, publicou na última terça-feira (13), o vacinômetro com os números das doses aplicadas em Itabaiana. De acordo com os dados publicados, 39.995 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose, ou seja, 42,0% da população itabaianense. Ainda segundo os números, 9.882 pessoas receberam a segunda dose.

Neste momento, o município já aplicou 100% dos imunizantes destinados para a primeira dose para as pessoas a partir de 40 anos, para os trabalhadores da Indústria e da Construção Civil e para as Gestantes e Puérperas.

De acordo com o prefeito, Adailton Sousa, o município tem avançado na vacinação. “Estamos aguardando novas doses para darmos continuidade na vacinação do nosso município. É importante frisar que as pessoas devem manter os cuidados sanitários, pois ainda não atingimos a imunização da população”, ressaltou.

Acesse o mais novo portal do município e saiba todas as informações de enfrentamento à Covid-19.