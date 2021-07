João Daniel defende vacinação de trabalhadores das empresas de saneamento contra Covid

O deputado federal João Daniel (PT/SE) fez um apelo, durante a sessão da Câmara nesta quarta-feira, dia 14, quanto à priorização na vacinação dos trabalhadores e das trabalhadoras da área de saneamento contra a Covid-19. Essa é uma reivindicação da categoria, diante da atividade que executa diariamente, atuando em atividade considerada essencial no enfrentamento à pandemia. “Por isso fazemos esse apelo pela prioridade na vacinação e nosso total apoio aos trabalhadores e às trabalhadoras das empresas de saneamento no Brasil que lutam por esse direito”, disse.

Esta semana, o deputado João Daniel encaminhou ofício ao governador do estado, Belivaldo Chagas, apresentando uma solicitação feita pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto no Estado de Sergipe (Sindisan), para a imunização dos empregados das empresas que atuam no estado contra o novo coronavírus, uma vez que o grupo de seus trabalhadores se enquadra na qualificação de “serviços essenciais”. Além disso, pelas suas atribuições, a categoria também está incluída entre os trabalhadores da linha de frente das atividades, tendo em vista que cuidam da medição, entrega e cobranças de contas, reparos de rede e de atendimento à população usuária dos serviços da Deso, Cohidro, SAAEs de Capela, Estância e São Cristóvão e demais regiões.

“Em nome dos sindicatos, em nome de toda a luta nacional contra essa privatização do sistema de saneamento, da água do Brasil, quero saudar especialmente os nossos companheiros de Sergipe, do Sindisan, um sindicato de luta, que tem o compromisso do Governo do Estado e da direção da Deso de não privatizar e de ser uma empresa que leve água e saneamento para toda a população. Por isso fazemos esse apelo”, ressaltou João Daniel.

Correios

Em seu discurso, o deputado registrou também sua solidariedade e total apoio à luta dos trabalhadores e das trabalhadoras dos Correios. Ele informou que, na manhã desta quarta-feira, foi realizado, em Aracaju, ato em defesa da empresa que, diferente do que alega o governo e os defensores da sua privatização, é lucrativa. “Essa empresa que é parte da história do povo brasileiro, que é cultura brasileira e está ameaçada de ser privatizada porque Bolsonaro entregou a economia do país a serviço do sistema financeiro, sob a coordenação de Paulo Guedes. O nosso repúdio à ameaça de privatização dos Correios”, declarou João Daniel, ao reafirmar seu compromisso na defesa da estatal e dos homens e mulheres que fazem Correios e essa categoria que merece todo respeito e apoio.

Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Por Edjane Oliveira