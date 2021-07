Laércio e Belivaldo: união em busca de recursos para a educação de Sergipe

O deputado federal Laércio Oliveira esteve junto com o governador Belivaldo Chagas em reunião com o ministro da Educação Milton Ribeiro e o presidente do FNDE Marcelo Lopes para tratar da liberação de uma emenda de bancada no valor de R$ 69 milhões para obras e compra de equipamentos. “Tenho trabalhado intensamente para ajudar o governo do Estado a conseguir recursos federais que são traduzidos em benefícios para a população de Sergipe”, disse Laercio.

O governador informou que tem 58 projetos prontos que contam com esses recursos. “São recursos importantes para a execução de obras e compra de equipamentos para investimentos na educação pública do Estado”, afirmou Belivaldo. “A educação tem sido tratada como prioridade na nossa gestão e graças ao trabalho que estamos desenvolvendo mesmo diante de uma pandemia, estamos conseguindo avançar”, disse ainda o governador.

O ministro afirmou que todos os esforços serão concentrados no sentido de liberar os recursos para Sergipe.

Participaram também os secretários da Casa civil José Carlos Felizola, da Educação Josué Modesto dos Passos e da representação de Sergipe em Brasília Dernival Neto.

Foto: Roque de Sá e Carla Passos

Por Carla Passos