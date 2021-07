Laranjeiras: Prefeitura firma parceria para a oferta de cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Laranjeiras continua trabalhando para gerar oportunidade para os jovens, principalmente na busca de qualificação profissional. Nesta quarta-feira, 14, o secretário municipal de Indústria e Comércio, Janio Dias, o secretário-adjunto, Lucas Calazans e a diretora de desenvolvimento econômico, Ariselma Santana se reuniram com a diretora da empresa do grupo Aracaju/Centro – Microlins, Andressa Victor e firmaram parceria para a oferta de cursos profissionalizantes de forma gratuita.

Nesta reunião, ficou acordado ainda que pessoas de Laranjeiras, que forem encaminhadas pela Secretaria de Indústria e Comércio, terão desconto na Microlins, caso desejem realizar outros cursos, que não estão sendo ofertados pela Prefeitura neste momento.

“A nossa gestão está em uma busca incansável para gerar oportunidade de emprego e renda para a população. Já concluímos quatro cursos profissionalizantes em parceria com o SENAI no primeiro semestre e agora estamos firmando essa parceria com a Microlins. Agora, vamos ofertar cursos de forma gratuita para pessoas com idade entre 14 e 24 anos. Outras pessoas interessadas em fazer cursos na Microlins terão desconto. A partir do próximo mês é só passar na Secretaria de Indústria e Comércio daremos um encaminhamento”, disse o secretário de Indústria e Comércio, Janio Dias.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.