Laranjeiras: Prefeitura inicia vacinação para pessoas a partir de 25 anos

A Vacinação contra a COVID-19 continua avançando em Laranjeiras e a partir desta quarta-feira, 14, a Prefeitura deu início à imunização de pessoas a partir de 25 anos, sem comorbidades. O município vem se destacando não só no cenário sergipano, mas também no Brasil, tendo em vista que hoje é uma das cidades que mais aplicam imunizantes no braço da população. Até esta quarta-feira, 14.070 pessoas foram vacinadas com a 1ª dose, o que corresponde a mais de 1/3 dos laranjeirenses.

A Prefeitura de Laranjeiras vem realizando uma força-tarefa para acelerar a vacinação em todo o município. Além de disponibilizar, um posto fixo no centro de tradições, de segunda-feira a sábado, as equipes se deslocam até os bairros e povoados nos dias “D” de vacinação em datas pré-estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

“A Prefeitura não está medindo esforços para acelerar a vacinação em Laranjeiras. As equipes de saúde estão empenhadas para levar a vacina até o braço dos laranjeirenses. Já estamos na faixa etária de 25 anos e isso nos deixa muito felizes. Cada dia estamos mais perto e esperançosos de vencer o coronavírus, através da vacinação em massa”, destacou a secretária municipal de Saúde, Gabriela Carvalho.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.