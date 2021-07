Luciano Bispo recebe futuro Comandante da Capitania dos Portos de Sergipe

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), recebeu na tarde dessa quarta-feira (14), em seu gabinete, o atual Comandante da Capitania dos Portos de Sergipe, Capitão de Fragata Guilherme Padão, e o futuro Comandante Luciano Maciel, que assume o cargo ainda este mês. Eles vieram acompanhados do suboficial-mor da Capitania Jackson Marcondes. Luciano, por sua vez, estava na companhia do subsecretário-geral da Mesa Diretora, Igor Albuquerque.

Para o Guilherme Padão, após dois anos a frente da Capitania em Sergipe, fica um misto de felicidade e o sentimento de dever cumprido “também pela oportunidade de conhecer um Estado fascinante, com uma população trabalhadora e ordeira, e que tanto me recebeu bem aqui”, disse, lembrando de seu primeiro desafio, que foi o enfrentamento da crise do óleo e, em seguida, o combate à covid-19.

Padão destacou ainda o trabalho de fiscalização desenvolvido pela Marinha nos últimos dois anos. “O resultado é bastante positivo. A minha proposta desde que cheguei é de termos um percentual de 0% de mortes, tanto dos nossos militares e, principalmente, dos cidadãos. Isso só seria possível com ações conscientizações, aumentando a preocupação das pessoas com a prevenção aos acidentes, além de ações mais impositivas de fiscalização”.

Por fim, Padão agradeceu o apoio e a parceria firmada com a Assembleia Legislativa. “Essa é uma parceria fundamental para que a gente possa ampliar o diálogo com os legítimos representantes do povo e isso abre um canal direto com a população. Nós não conseguiríamos cumprir nossa missão se não fosse com o apoio do Poder Legislativo”.

Luciano Maciel

Por sua vez, o futuro comandante Luciano Maciel também agradeceu a boa receptividade que obteve do presidente Luciano Bispo, que abriu as portas do Poder Legislativo para estreitar ainda mais o relacionamento com a Marinha. “Gostaria de agradecer a gentileza do presidente Luciano em ter me recebido. Fui nomeado para ser Capitão dos Portos de Sergipe a partir do próximo dia 30 e essa parceria da Marinha com o Estado e com a Assembleia já é histórica e a ideia é que a gente possa estreitar esses laços e aprimorar todas as atividades que envolvem a Marinha”.

Luciano Maciel explicou que a sociedade sergipana valoriza e reconhece o trabalho que vem sendo desempenhado pelo atual Comandante Guilherme Padão e que ele pretende dar continuidade. “Temos em mente sim de continuar esse bom trabalho e até aprimorar as atividades de cooperação com os outros entes, tanto com o Executivo, Legislativo, como também as forças amigas, as forças auxiliares, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, intensificando todas as atividades que já são desenvolvidas pela nossa Capitania”.

O presidente da Alese, deputado Luciano Bispo, agradeceu os quase dois anos que manteve de boa convivência com o Comandante Guilherme Padão e colocou a Assembleia à disposição do futuro Comandante e da Marinha para ajudar naquilo que for possível. “Nós só temos que agradecer por tudo o que desenvolveu em nosso Estado o Comandante Padão, que construiu boas amizades, e também desejamos as boas vindas ao Capitão de Fragata Luciano Maciel e colocamos a nossa Casa à disposição para que a gente possa dar continuidade a essa relação harmônica”.

Foto: Joel Luiz

Por Habacuque Villacorte