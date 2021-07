PC elucida homicídio ocorrido em Socorro e cumpre dois mandados de prisão

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pesssoa (DHHP) e da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM) cumpriram nesta quinta-feira (15) mandado de prisão de Josenildo Alves de Jesus Lima, conhecido como “Juninho”, no município de Frei Paulo. Ele é um dos suspeitos de participar de um homicídio ocorrido em março do ano passado.

De acordo com apurações, Josenildo e Welligton de Jesus Alcântara, conhecido como “Tutinha”, teriam executado a vítima, Williams da Silva, Feitosa no dia 20 de março de 2020, no município de Nossa Senhora do Socorro. O crime teria como motivação a vingança, pois “Juninho” e “Tutinha” seriam desafetos de um parceiro da vítima.

Diante das provas constadas nos autos, foi representada pela prisão preventiva da dupla, a qual foi deferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Nossa Senhora do Socorro. Assim, foi cumprido o mandado de prisão de Tutinha, que já encontrava-se detido no sistema prisional pela prática de outro crime, e, na data de hoje, o mandado de prisão de Josenildo, na cidade de Frei Paulo.

Informações e foto SSP