Pimentel solicita a inclusão profissionais do transporte escolar na vacinação

Por considerar a imunização uma etapa necessária para a retomada das atividades escolares, o deputado estadual Luciano Pimentel apresentou à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa a indicação nº 349/2021, que solicita a inclusão dos profissionais do transporte escolar no cronograma de vacinação contra a Covid-19 em Sergipe. A propositura foi aprovada por unanimidade nesta quinta-feira, 15.

De acordo com o parlamentar, estes trabalhadores estão ligados ao setor da educação e, por essa razão, a imunização da categoria é uma questão fundamental para garantir que o retorno das aulas presenciais possa ocorrer de forma segura em nosso estado.

“Independente das medidas sanitárias colocadas em prática nas instituições de ensino, a segurança das crianças e adolescentes, bem como de todos que atuam na educação, só pode ser assegurada com a vacinação dos grupos que, de alguma forma, estão relacionados a esta área “, salienta Luciano Pimentel.

Com a aprovação dos parlamentares, o texto segue para análise do Governo do Estado e da Secretaria da Saúde (SES).

Assessoria Parlamentar