Prefeitura amplia atendimento geral com leitos clínicos no Hospital Santa Isabel

Considerando a redução no número de internados por covid no último mês, e a estabilidade no número de novos casos da doença na capital, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), está reorganizando a oferta de leitos pela rede municipal de saúde.

Desta forma, os 30 leitos covid de baixa e média complexidade, contratados pelo Município no Hospital Santa Isabel, passam a ser, 20 deles, de enfermaria clínica de extensão das Unidades de Pronto Atendimento Fernando Franco e Nestor Piva, e outros dez permanecem como suporte para covid, com ventilação mecânica. A medida também contemplará o aumento da demanda clínica na rede municipal de saúde.

O atendimento ofertado pela rede municipal no Santa Isabel é fruto da parceria entre a Prefeitura e o Hospital, em que os leitos são gerenciados pelo Instituto Humaniza – uma organização social do terceiro setor, sem fins lucrativos -, por meio de termo de cooperação.

“Essa medida visa otimizar a ocupação desses leitos na unidade, visto que dispomos de uma estrutura muito favorável para o atendimento dos nossos usuários, e com isso, otimizamos também o fluxo nos hospitais municipais, que regularmente têm uma alta demanda por leitos clínicos. Os leitos no Hospital Santa Isabel já estão preparados para receber os pacientes clínicos oriundos do Fernando Franco e Nestor Piva, e é importante destacar que mantivemos os leitos covid, mas cada perfil de paciente será encaminhado à unidade por acessos diferenciados no hospital, sem risco de contaminação cruzada”, ressaltou a diretora da Rede de Urgência e Emergência (Reue) da SMS, Claudia Pardo.

Redução de internamentos

Em junho, houve uma queda de 45,5% no número de internados em Aracaju. Considerando o boletim de casos covid, no dia 15 de junho, 523 pessoas estavam internadas na capital (rede pública e privada), sendo 88 na rede de saúde municipal.

Já nesta quinta-feira, 15, o número de internados é de 285 pessoas (considerando rede pública e privada), sendo que 26 delas encontram-se internadas nos leitos municipais.

Quando se avalia os números de internados por covid nesses período, fazendo o recorte dos internamentos na rede de saúde da capital, constata-se uma queda de 70,4% no número de internamentos.

Atualmente, a rede municipal de saúde dispõe de 129 leitos exclusivos para pacientes com covid-19, 26 deles com pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 20,2% nos leitos distribuídos nos equipamentos de saúde montados pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde.

Atendimento covid

Além das Unidades de Pronto Atendimento Fernando Franco e Nestor Piva, que funcionam 24h, pessoas com sintomas leves ou suspeita de covid também são acolhidas em uma das três Unidades Básicas com atendimento exclusivo para síndromes gripais: Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); José Machado de Souza (Santos Dumont) e Onésimo Pinto (Jardim Centenário); nessas unidades o serviço funciona diariamente, sem interrupção aos finais de semana, das 7h às 18h.