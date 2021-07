Prefeitura de Aracaju divulga novo calendário de aplicação da segunda dose de CoronaVac

Neste sábado, dia 17, a Secretaria Municipal da Saúde inicia a aplicação da segunda dose do imunizante CoronaVac para quem recebeu a primeira dose em junho. Serão quatro pontos de vacinação funcionando das 8 às 16 horas e a vacina será administrada de forma escalonada.

No dia 17, somente completará o esquema vacinal quem tomou primeira dose no dia 19 de junho. Dia 19 de julho, completa o ciclo vacinal quem tomou a primeira dose dia 21 de junho. Já dia 24 de julho, será a vez de quem tomou a primeira dose em 26 de junho.

Os locais de vacinação para segunda dose de coronaVac são UBSs Augusto Franco, Celso Daniel (Santa Maria) e José Calumby Filho (Jardim Centenário) e Universidade Tiradentes. Para receber a vacina, é preciso apresentar cartão de vacinação, documento com foto e comprovante de residência.

Os usuários que receberam a primeira dose desse imunizante em abril precisam enviar e-mail para vacinacovid2@aracaju.se.gov.br solicitando a vacina e anexando cópia de cartão de vacinação, documento com foto e comprovante de residência. Outra opção é entra em contato com a Ouvidoria por meio do 0800-729-3534, opção 7 ou agendando em uma Unidade Básica de Saúde.

