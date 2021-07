Prefeitura publica resultado provisório e novo cronograma do PSS Semed 2021

A lista com cerca de 2.400 nomes de candidatos ao cargo de professor substituto foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) da quarta-feira, 14. Também foi divulgado o novo cronograma com as próximas etapas do Processo Seletivo Simplificado (PSS), realizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), simultaneamente com a Secretaria Municipal da Educação (Semed), cujo objetivo é a contratação de 389 profissionais que deverão atuar nas unidades de ensino da capital.

De acordo com o Edital Nº05/2021, os candidatos que desejarem interpor recurso relativo ao resultado provisório, poderão solicitar vista do processo nos dias 16 e 17 deste mês, pelo mesmo protocolo gerado no ato do envio de documentos e títulos, na plataforma AjuInteligente. O prazo para a interposição de recurso é de 23 a 24 deste mês.

De acordo com o novo cronograma, a publicação do resultado do recurso e do edital de convocação para o procedimento de heteroidentificação para os candidatos autodeclarados afrodescendentes está prevista para o dia 2 de agosto. Já o resultado final do PSS acontece no dia 20 do mesmo mês.

Para consultar o novo cronograma e conferir a lista provisória clique aqui.