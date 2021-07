Receio da variante Delta, fará polícia atuar com rigor em festas clandestinas em todo Estado

Durante a reunião do Comitê Científico, realizada nesta quinta-feira (15), O governador Belivaldo Chagas (PSD) demonstrou muita preocupação com a realizações de festas clandestinas que se realizam em chácaras, fazenda e até mesmo casas de praias que têm amplo terreno. Teve o apoio de todos os integrantes do comitê.

Ficou determinado que a polícia militar vai entrar nesse circuito de festejos, inclusive com o setor de inteligência, para monitorar as redes sociais – especialmente os grupos de internet – com o objetivo de identificar essas festas, antes que elas aconteçam. A Polícia vai apreender sons e os organizadores, que cobram alto por ingressos sem oferecer segurança.

Um dos receios do governador é que essas festas clandestinas ponham por ter todo o trabalho realizado para o combate à pandemia e que vem sendo em prática por bares e restaurantes dentro, de uma análise de conjuntura no acompanhamento gradativo da queda da doença no Estado.

A nova variante da Covid19, a Delta, começa a preocupar o Comitê Científico, porque chegou ao Brasil e tem alto poder de contaminação. Isso pode até provocar novas medidas que fechem o setor, o que vai prejudicar os bares e restaurantes que começaram a funcionar sem problemas em Sergipe. Nessas festa clandestinas o pessoal exagera nas aglomerações, não usam máscaras e praticam tudo o que fora proibido pela Vigilância Sanitária.