REVITALIZAÇÃO DO PONTO DO CARANGUEJO AGRADA COMERCIANTES E CONSUMIDORES DE ARACAJU

Os 18 permissionários que comercializam caranguejo no mercado Maria Virgínia Leite Franco, na região central da cidade, contam com uma nova área exclusiva. Recém-inaugurado, o espaço, denominado Ponto do Caranguejo, é mais um compromisso da gestão para promover acesso à população a produtos e serviços de qualidade.

Neste sentido, as novas instalações exclusivas para a venda do crustáceo típico da gastronomia sergipana foram bem recebidas pelos comerciantes e consumidores que frequentam o local, como Maria Ivanice de Oliveira. Acostumada a comprar caranguejo desde o antigo mercado, ela conta que só viu benefícios neste novo ambiente.

“Essa área está ótima, pois ficou bem organizada, limpa e melhor pra gente circular. Agora conseguimos visualizar melhor os caranguejos sem precisar abaixar, o que facilita na hora da compra. Além disso, valorizou o mercado”, comentou Ivanice, satisfeita.

Proprietário de um restaurante na zona litorânea da capital, José Félix do Santos vai com frequência ao Maria Virgínia, e elogiou a iniciativa da administração municipal. “Sou cliente fiel do mercado há muitos anos, principalmente dessa área dos pescados. Esse novo espaço está muito bonito. Fiquei muito feliz ao me deparar hoje com esse empreendimento maravilhoso feito pela Prefeitura”, disse.

Para Eduardo da Conceição Protásio, o Ponto do Caranguejo “ficou ótimo”. “Venho sempre nesse mercado e este espaço está muito mais higiênico”, destacou o consumidor, que, rotineiramente, consome o crustáceo adquirido no Maria Virgínia.

O ambiente, agora mais confortável e atrativo, conta, inclusive, com uma escultura em formato de caranguejo e desenhos em grafite, o que entusiasmou o permissionário Edvaldo Carlos.

“Os turistas quando conhecem nossa cidade gostam de visitar o mercado. Por isso, ter uma estrutura dessa em um espaço agradável é sempre muito bom. Estou muito satisfeito com as novas bancadas e animado com a possibilidade de aumento nas vendas”, afirmou ele.

Segundo Daniela dos Santos, que comercializa caranguejo no Maria Virgínia há cerca de 20 anos, “está tudo muito organizado, limpo e bonito”. “Tenho certeza de que quando os turistas chegarem aqui ficarão maravilhados assim como eu. Hoje só temos motivos para comemorar e agradecer à Prefeitura”, frisou. “Ficou bacana a estrutura, tanto pra quem vende, quanto para os nossos clientes”, comentou Milton José, o feirante mais antigo do setor.

O ambiente renovado, com bancadas em alvenaria com lavatórios e equipamentos que possibilitam a higienização adequada dos crustáceos e preparação dos mesmos para a venda, também foi destacado por Maria Anunciada Santos Bispo, uma das vendedoras de caranguejo mais antigas do mercado.

“Ficou muito bom esse local para armazenamento e exposição da nossa mercadoria. Estou com boas expectativas de vendas com a chegada desse novo espaço, pois o mercado ficou mais bonito, o que acaba atraindo mais a clientela”, avalia a comerciante.

