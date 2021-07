São Cristóvão registra 12 dias consecutivos sem óbitos por covid-19 e redução casos

A secretaria de saúde de São Cristóvão fez o registro de 12 dias consecutivos sem nenhum óbito por covid-19. Segundo o Boletim Epidemiológico do dia 14 de julho, o município contabilizou um total de 9.747 casos confirmados da doença, desde o início da pandemia em março de 2020.

Nesta quarta-feira (14) foram registrados 19 casos novos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, sendo 06 do sexo feminino com idade entre 14 e 75 anos e 13 do sexo masculino com idade entre 19 e 73 anos. Além disso, 11 casos confirmados receberam alta do monitoramento, resultando em um total de 9.463 (97,09%) pessoas recuperadas no município. Atualmente, 46 pessoas estão em isolamento domiciliar e 4 internados.

Vacinação

A vacinação contra a covid-19 tem avançado em São Cristóvão e os números revelam que 36.114 pessoas já receberam o imunizante no município. Esse quantitativo expressa quase metade da população acima de 18 anos a ser vacinada. Hoje (15) a vacinação segue acontecendo para os grupos prioritários e aplicação de segundas doses, em dois pontos da cidade: Rede de Frio (Centro Histórico) e Escola Glorita Portugal (bairro Eduardo Gomes).

“São Cristóvão está há quase dois meses apresentando reduções significativas a cada semana consecutiva nas taxas de incidência (casos novos) e de mortalidade (óbitos) em decorrência da COVID-19. Essa redução pode ser atribuída também à importante contribuição da vacinação contra a COVID-19 em nosso município, que associada a outras medidas de prevenção e controle, torna-se essencial neste enfrentamento à pandemia”, afirmou José Marcos Santos, Gerente de Epidemiologia e Informação em Saúde de São Cristóvão.

Os dados da vacinação em São Cristóvão, o quantitativo de doses aplicadas e o registro nominal das pessoas imunizadas podem ser consultados no portal da transparência, na aba Covid do site da prefeitura, em Ações de Enfrentamento (link: https://transparencia.saocristovao.se.gov.br/municipio/covid19)

