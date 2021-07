Saúde de Aracaju previne e alerta sobre os cuidados no Dia do Homem

Nesta quinta-feira, dia 15, é celebrado o Dia do Homem. Em alusão à data, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reforça o alerta e as ações de prevenção à saúde do homem. Na capital, o acolhimento e os cuidados à saúde do público masculino são ofertados rotineiramente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e demais redes do município.

De acordo com a área técnica da SMS, Vanessa Barreto, as datas são marcos para dar visibilidade à saúde dos homens para além da doença, porque, geralmente, os homens só buscam os serviços de saúde quando já estão adoecidos.

“Por isso, aproveitamos estas datas para chamar a atenção deles quanto à prevenção na porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), que é a Atenção Básica, onde oferecemos os exames de rotina, o pré-natal do parceiro, os grupos de prevenção, e incentivamos a fazerem atividades físicas através dos polos da Academia da Cidade”, explica.

Cinco eixos

A saúde do homem envolve cinco eixos prioritários: acesso e acolhimento; acidentes e violência; paternidade e cuidado; saúde sexual e saúde reprodutiva, e doenças prevalentes na população masculina.

“Quanto às doenças prevalentes na população masculina, geralmente estão relacionadas às especialidades médicas, que são cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, psiquiatria e a urologia. Para além de fatores genéticos, a saúde é resultado das escolhas e hábitos ao longo da vida”, enfatiza.

Busca por ajuda

Vanessa alerta que, de maneira geral, muitos homens aguardam até o limiar da dor ou, em algumas situações, até o risco de morte, para buscar ajuda de um profissional de saúde. “Daí a importância da conscientização de gestores, profissionais de saúde e da população em geral, para mudarmos essa concepção dos homens de não buscar ajuda, e incentivá-los a cuidarem da saúde antes do adoecimento, pois viver com saúde também deve fazer parte do cotidiano do homem”, afirma.

