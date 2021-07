Secretaria de Estado da Saúde recebe mais de 43 mil doses da vacina AstraZeneca

Sergipe recebeu nesta quinta, 15, mais uma remessa de vacinas do imunizante Astrazeneca. O novo lote contém 43.750 doses da vacina Oxford, com esse quantitativo já são 1.460.030 doses que a SES recebeu do Ministério da Saúde. A chegada de novos imunobiológicos, possibilita que a campanha de vacinação dos sergipanos continue avançando.

A Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) fará a distribuição para as regionais nesta sexta, 16. Segundo a enfermeira do Programa de Imunização da SES, Ana Beatriz Lira, as vacinas serão destinadas para aplicação da primeira dose na população.

Foram enviadas até o momento aos municípios sergipanos o total de 1.290.845 doses. A aplicada em primeira dose contabiliza 903.290, segunda dose aplicada foram 285.196 e o número de pessoas que receberam dose única é de 34.366.