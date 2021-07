Secretário da Segurança Pública de Sergipe lamenta incêndio na SSP/RS

O secretário da segurança pública de Sergipe, João Eloy de Menezes, lamentou profundamente o incêndio que ocorreu no prédio da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, que ocorreu na noite dessa quarta-feira (14), em Porto Alegre, capital do estado. Com o fogo, parte do edifício desabou e os trabalhos de busca por dois bombeiros estão em andamento.

O Corpo de Bombeiros do RS atua na ocorrência e procura por dois bombeiros que estão desaparecidos, o tenente Deroci de Almeida da Costa, com 22 anos como bombeiro, e o sargento Lúcio Ubirajara Munhoz, que atua há 31 anos na corporação. O secretário João Eloy de Menezes informou que acompanha o ocorrido e manifesta todo o apoio aos servidores da SSP/RS.

Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini (RS)