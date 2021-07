Segunda dose: 1.455 aracajuanos completaram ciclo vacinal nesta quarta

A Prefeitura de Aracaju, enquanto aguarda do Ministério da Saúde o repasse de nova remessa de doses das vacinas contra covid-19, previsto para acontecer ainda nesta semana, segue administrando a segunda dose para a população que já está apta a completar o esquema vacinal.

Além da dose de reforço, a gestão municipal também segue vacinando gestantes e puérperas com a primeira dose. Assim, nesta quarta-feira, 14, foram vacinadas 1.509 pessoas. Hoje, Aracaju soma um total de 306.727 pessoas vacinadas, o que representa 46,13% da população da capital.

No momento, a Prefeitura está administrando a segunda dose da AstraZeneca. É justamente com a dose de reforço que é possível completar o ciclo vacinal que garante a imunização, ou seja, torna o corpo mais forte para combater sintomas graves e até mortes pela doença causada pelo coronavírus.

A vacinação da primeira dose foi temporariamente suspensa para a população a partir dos 34 anos. A Prefeitura está na expectativa para o envio, por parte do Ministério da Saúde, de mais doses de AstraZeneca e Pfizer.

Imunizados

A alegria em completar o ciclo vacinal foi compartilhada, simultaneamente, pelo casal Nanci Vieira e Givaldo Santos, ambos com 62 anos de idade. Eles foram juntos tomar a segunda dose da vacina, o que lhes proporcionou mais tranquilidade, em tempos de pandemia.

“A gente se sente mais alegre, ainda mais por podermos fazer isso juntos. Durante esse período de pandemia, ficamos a maior parte do tempo em casa. Só que eu precisei sair de casa porque cuido de uma idosa de 101 anos, que também me exigiu muita atenção. Agora, terei mais tranquilidade, inclusive para cuidar dela”, ressalta Nanci.

“Temos dois filhos, um deles mora na casa ao lado, e mesmo ele nós não víamos com tanta frequência para manter os cuidados. Depois de todos vacinados, poderemos nos ver mais. A esperança é que todo mundo seja vacinado, o quanto antes, para vivermos com mais saúde e menos angústia”, afirma Givaldo.

Para a enfermeira Marcela Santana, de 35 anos, a dose completou a sensação de um pouco mais de alívio.

“A pandemia trouxe um cenário completamente novo para todos nós e, para quem trabalha na área da saúde, era lidar com uma doença totalmente desconhecida. Hoje, sabemos que o único caminho para nos protegermos dela é por meio da vacina, por isso, é muito importante que as pessoas se conscientizem dessa realidade”, reforça Marcela.

Assim também pensa o pedreiro Gilberto Celestino, de 46 anos. “O caminho é a vacina e eu estava muito ansioso para receber a segunda dose. Sinto muita falta de ver a minha mãe e só a vacina pode nos proporcionar esse reencontro. Estou feliz por ter essa oportunidade e espero que, em breve, todos tenham a mesma sensação que eu”, destaca.

Pontos de vacinação

A segunda dose está sendo aplicada em 12 pontos fixos de Aracaju, das 8h às 16h, são eles: UBS Osvaldo de Souza, no bairro Getúlio Vargas; UBS Manoel de Souza Pereira, no Jabutiana; UBS Augusto Franco, na Farolândia; UBS Roberto Paixão, no 17 de Março; UBS Edézio Vieira de Melo, no Siqueira Campos; UBS Eunice Barbosa, no Coqueiral; UBS Max de Carvalho, no Ponto Novo; UBS Cândida Alves, no Santo Antônio; UBS Celso Daniel, no Santa Maria; UBS Hugo Gurgel, na Coroa do Meio; e UBS Augusto César Leite, no bairro Aeroporto.

A dose de reforço também está sendo administrada no drive-thru montado no parque da Sementeira das 8h às 17h. Para tomar a segunda dose, é preciso apresentar RG com CPF, comprovante de residência de Aracaju e cartão de vacinação.

No auditório da Escola Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos, a aplicação da primeira dose é exclusiva para gestantes e puérperas.

Foto André Moreira