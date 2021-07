Sérgio Reis anuncia R$ 400 mil para os assentamentos e a construção de 600 casas

Na manhã desta quinta-feira, 15, o ex-deputado federal e presidente do MDB de Sergipe, Sérgio Reis, concedeu entrevista à rádio Liberdade FM, Programa Liberdade Mais, e conversou com os apresentadores Raimundo Moraes e Anderson Machado acerca dos investimentos angariados em Brasília para os assentamentos de Sergipe e sobre o MDB nas eleições 2022.

Sérgio iniciou o bate-papo com uma ótima notícia aos assentados do município de Lagarto. “No último dia 7 estive com o presidente nacional do INCRA, Geraldo Melo Filho, junto com o líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões Jr., e com o diretor de Gestão Estratégica do INCRA, Udo Gabriel Vasconcelos, a fim de buscar investimentos para os assentamentos sergipanos. Na ocasião, conseguimos para Lagarto quase 400 mil reais para os assentados, além de 600 casas populares para alguns assentamentos de Sergipe. Uma luta nossa, bem como do deputado federal Fábio Reis”, disse Reis.

O presidente do MDB Sergipe mencionou mais investimentos. “A nossa ideia é trazer mais parcerias como o Senar e Anater para que os assentados possam ter assistência técnica, e buscar um modelo de negócio através de cooperativas e associativismo, e através dessa coletividade conseguir um número maior de produtores e firmar contato com grandes empresas. Acredito que ainda esse mês conseguiremos mais recursos”, disse.

MDB

Quando o assunto foi MDB e eleições 2022, Sérgio foi preciso. “O partido está construindo uma chapa de deputado estadual que tenho certeza absoluta que irá eleger, no mínimo, três deputados estaduais. Com relação a deputado federal, estamos conversando com Jackson Barreto – pré-canditado a deputado federal – para permanecer no MDB, conversei também com mais três pré-candidatos ao cargo de deputado federal. Estamos nos organizando”, revelou.

Sobre o futuro governador de Sergipe em 2022, Reis, mais um vez, demonstrou seu apoio a pré-candidatura do amigo e deputado federal Fábio Mitidieri. “Na minha opinião, e da maioria dos integrantes do MDB, o mais cogitado é o nome do deputado Fábio Mitidieri. Inclusive, já referimos ao governador Belivaldo Chagas nossa preferência”, afirmou.

Quando perguntado se pretende disputar uma vaga nas eleições do próximo ano. “Isso vai depender do futuro, não está nos meus planos, mas como homem público, eu devo estar preparado”, concluiu.

