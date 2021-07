SERGIPANOS SE DESTACARAM NOS JOGOS BRASILEIROS UNIVERSITÁRIOS DE PRAIA

A prática esportiva também auxilia na rotina acadêmica

A etapa de praia dos Jogos Brasileiros Universitários (JUBs) movimentou a Praia da Atalaia, em Aracaju. Apesar da ausência das torcidas, em obediência às orientações referentes à pandemia da Covid-19, a competição animou o cenário esportivo com a participação de cerca de 450 atletas de 20 estados brasileiros.

Com representantes de instituições de ensino superior, os atletas de Sergipe ocuparam posições importantes no pódio. Na modalidade Beach Wrestling feminino, categoria até 70kg, Maria Magna Rocha dos Santos, estudante de direito da Estácio, terminou a competição em segundo lugar. No masculino da mesma modalidade, Rubens Felipe Alves Silva, aluno do curso de Educação Física Bacharelado da Estácio, subiu ao pódio na terceira posição.

Para o coordenador do curso de Educação Física da Estácio, o doutor Marcelo Mota, o envolvimento de estudantes universitários em eventos como o JUBs de Praia ressalta a importância do esporte na rotina acadêmica.

“Estamos muito felizes com o desempenho dos nossos alunos. A Estácio de Sergipe sempre apoia a participação de alunos/atletas nos eventos esportivos a nível Estadual e Nacional. Pretendemos enviar atletas para o JUBs que acontece em Brasília no período de 10 a 18 de outubro”, disse Marcelo Mota.

da assessoria