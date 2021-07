Sintasa irá oficializar gestão de São Cristóvão para debater reivindicações

O Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) visitou os funcionários da Unidade Básica de Saúde Maria José Soares Figueiroa, no conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão, nesta quarta-feira, 14, e recebeu diversas reivindicações para o sindicato buscar soluções frente aos gestores municipais. Na ocasião, ficou decidido que o Sintasa encaminhará um ofício ainda esta semana pedindo uma reunião para debater os temas solicitados pela categoria.

Os principais pontos giram em torno de reajuste salarial; auxílio-alimentação para que seja alcançado a todos os trabalhadores, visto que existe lei municipal que garante este direito; insalubridade de 40% para todos e não apenas 10% ou 20%, aliás, esta é uma luta que o Sintasa trava para que seja implantada em todo o estado; e sobre o Programa Previne Brasil, substituto do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), que determina alterações no financiamento de custeio da atenção primária à saúde no país, dentre outras coisas.

“Esperamos conseguir esta reunião, e após esta conversa iremos convocar uma assembleia geral extraordinária para repassar os frutos desta reunião. E se a gestão não nos receber iremos marcar assembleia para definir com a categoria os próximos passos que serão tomados. Precisamos urgentemente diminuir os anseios dos profissionais da saúde que tanto se dedicam no cotidiano, sobretudo, num momento de pandemia que assola o país”, disse Augusto Couto, presidente do Sintasa, que esteve presente junto com o gerente do sindicato, Janderson Alves.

Informações e foto assessoria