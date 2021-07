Socorro está entre os 10 municípios com mais mortes por 100 mil habitantes no país, segundo o anuário de segurança

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado hoje (15) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o município sergipano de Nossa Senhora do Socorro está entre os 10 municípios com mais mortes por 100 mil habitantes no país, ficando na décima posição.

O ranking incluiu somente os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, tendo como base os registros de 2020.

Segundo a divulgação do anuário desta quinta, as mortes violentas intencionais voltaram a aumentar em 2020, interrompendo uma tendência de queda dos dois anos anteriores.

Matéria do blog Espaço Militar