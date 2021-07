Prefeitura de Socorro firma parceria com a Clínica Odontológica Oral Santa Helena

O desejo de estreitar relações, criar parcerias e melhorar a qualidade de vida dos servidores são objetivos essenciais da atual gestão do município de Socorro. Por isso, nessa quarta-feira, 14, a Prefeitura de Socorro, por meio das Secretarias Municipais de Administração (Semad) e Indústria e Comércio (Semic), realizaram a assinatura de um convênio com a Clínica Odontológica Oral Santa Helena. A parceria proporcionará aos servidores municipais descontos especiais em redes credenciadas e clínicas próprias.

A assinatura do convênio aconteceu em reunião restrita no gabinete do prefeito e contou com a participação da equipe da rede Oral Santa Helena, do Prefeito Padre Inaldo, dos secretários de Indústria e Comércio, Luís Carlos, de Administração, Vera Lúcia, de Assistência Social, Carminha Paiva, e dos vereadores Leo Rocha e Fernanda Estevez. O servidor que aderir ao convênio terá um desconto de aproximadamente 50% e terá acesso tanto a serviços básicos, como ortodontia, restauração, canal, cirurgias, extrações, aparelho, odontopediatria, entre outros. Além disso, os familiares do funcionário municipal também poderão aderir, sejam eles familiares diretos ou indiretos.

O empresário Bráulio Álvares, representante da Oral Santa Helena em Socorro, por meio da empresa Égide, falou da logística da implantação do convênio. “Nós vemos a dedicação da gestão ao atendimento odontológico. Então essa parceria foi criada para melhorar a qualidade de vida dos servidores e dos socorrenses. Aqueles que aderirem ao convênio, terão a facilidade do desconto direto na folha, terão acesso aos mais diversos serviços odontológicos, dos mais básicos, aos mais complexos, além de descontos”, explicou.

O prefeito Padre Inaldo destacou como a criação dessa parceria beneficiará a todos. “No final do mês, a rede odontológica abrirá uma clínica própria na avenida principal do Conjunto João Alves e isso facilitará o acesso, não apenas dos servidores municipais, mas de todos os socorrenses aos serviços odontológicos. Eles não precisarão sair do município para ter esses atendimentos. Fico muito feliz de podermos dar mais esse passo em direção a essa parceria tão importante”, finalizou.

Fonte e foto assessoria