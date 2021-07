Barra faz levantamento de famílias que residem na região do molhe em Atalaia Nova

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está realizando desde a última quarta-feira, 14, o levantamento das famílias que residem às margens do Rio Sergipe na Atalaia Nova, mais especificamente na região do Molhe. Essa ação se dá após o início dos estudos para execução da obra de contenção do mar na Atalaia Nova.

Com esse levantamento será possível identificar quantas famílias residem na região, quantos moradores por domicílio, qual a faixa de renda familiar, e por fim, quais serão os impactos desta obra para essas pessoas. Este material servirá de base para auxiliar essas famílias, e irá compor o relatório da Defesa Civil.

Foram realizadas até o momento 26 cadastros com moradores. Além disso, foram identificados 28 imóveis fechados durante a visita dos agentes da Secretaria de Assistência Social. De acordo com a secretária de Assistência Social, Emilly Regina, a equipe da pasta continuará na Atalaia Nova até o sábado, 17.

Secom Barra/ Lucas Ian