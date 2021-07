Belivaldo autoriza serviços de reestruturação da rodovia de acesso às praias do litoral e novas etapas da construção da orla

Máquinas já estão na rodovia para início das obras. Serão investidos R$ 10.237.334,16 na rodovia e R$ 6.883.725,91 nas obras de adequação urbanística dos trechos 3C, 3D e 3E da Orla Sul

O governador Belivaldo Chagas assinou na manhã desta sexta-feira, 16, ordens de serviço para a reestruturação da Rodovia SE-100 (Inácio Barbosa), no acesso às praias do litoral sul de Aracaju, e para adequação urbanística dos trechos 3C, 3D e 3E da Orla com Sul. A obra da rodovia compreende o trecho da SE-100, com início a partir da Rua deputado Clóvis Rollemberg até a Praia do Viral, no limite com o município de Itaporanga D’Ajuda, com extensão de aproximadamente 16,5 km. Serão investidos R$ 10.237.334,16, oriundos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

“São 16,5 km, uma obra que vai servir para embelezar a nossa Aracaju. Além disso, temos mais uma ordem de serviço para mais três trechos da Orla Sul. Nós temos, ao todo, 11 etapas, uma delas já inaugurada, quatro sendo executadas, três que estamos dando ordens de serviço hoje e mais três que estão em processo de licitação. Portanto, são 16,5 km com calçadão, ciclovia, orla, totalmente construída para que tenhamos um embelezamento da nossa querida Aracaju. Estudos foram realizados, os recursos financeiros estão garantidos e a obra começa hoje. É uma obra complexa, mas que trará inúmeros benefícios para a população”, afirmou o governador.

Realizada pelo Governo de Sergipe, a obra – que faz parte do Programa Pró-Rodovias- contribuirá para ampliação da infraestrutura turística do estado, um dos eixos do Programa de Recuperação da Economia – Avança Sergipe. O objetivo é acelerar a recuperação da economia sergipana no momento posterior às medidas de isolamento social e de restrição ao funcionamento de setores econômicos, tomadas no enfrentamento aos efeitos da pandemia da Covid-19.

“O governo do Estado cumpre mais uma etapa do Avança Sergipe ao dotar essa rodovia com uma infraestrutura capaz de gerar mais segurança e conforto para sergipanos e turistas. Essa é uma grande preocupação do governador Belivaldo, ele vem fazendo isso em todo estado, fornecendo a infraestrutura necessária para que a gente possa receber os turistas com tudo aquilo que ele merece. Colocando a nossa capital num lugar de destaque do turismo do nosso estado”, destacou o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto.

Os serviços compreendem o recapeamento do revestimento da Rodovia Inácio Barbosa – antiga José Sarney-, com largura de 11 metros; camada em pavimentação asfáltica com vibroacabadora – 17.453 toneladas; readequações geométricas na Rodovia para ordenamento e melhoria do tráfego; além de execução da drenagem e recuperação paisagística e implantação de sinalização horizontal e vertical.

A obra será realizada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs). A empresa contratada para execução da obra será a Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda., e o prazo para execução é de 180 dias.

“É uma reestruturação total da Orla Sul, no que compreende a Passarela do Caranguejo até o Viral. Obra que faz parte do Avança Sergipe, que está indo a todo vapor. Temos, também, ainda dentro do programa, o Pró-Rodovias, por meio do qual, através do Finisa, estamos reestruturando a partir de hoje, essa parte da SE – 100, 16,5 km. Então, teremos a Orla Sul totalmente reestruturada e revitalizada”, informou o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano de Sergipe (Sedurbs), Ubirajara Barreto.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, também ressalta a importância da reestruturação da rodovia. “É muito importante pra nossa cidade porque ela é uma obra de mobilidade urbana, ligando a área da zona de expansão dos bairros Mosqueiro Robalo e Areia Branca também por aqui, por esse sentido, e fazendo com que a nossa orla fique cada vez mais bonita nesse trecho Sul da nossa cidade. Então, essa obra leva progresso, leva lazer e qualidade até o Viral.” ressaltou.

Trechos 3C, 3D e 3E da Orla com Sul

Já nas obras de adequação urbanística dos trechos 3C, 3D e 3E das Praias do Litoral Sul de Aracaju serão investidos R$ 6.883.725,91, recursos do Tesouro do Estado, em uma extensão de 3.121 metros. Os trechos dessa etapa ficam situados na Rodovia SE-100, com início nas proximidades do Bar Tropicaliente até o condomínio Morada da Praia I.

As intervenções compreendem a implantação de 3.121 metros de ciclovias; 1.680m de calçadas que permitirão o ordenamento de uso pelos ciclistas e pedestres e 03 bolsões de estacionamento com 70 vagas. Assim como a construção de mureta que servirá como bancos; implantação de área de lazer e apoio, contendo: Posto Policial e Salva Vidas; uma quadra poliesportiva; três quiosques de apoio para piquenique; uma Estação para pessoas com deficiência (PCD); além de um caminho de acesso ao mar, com 76 metros de extensão; três castelos d’água e duas duchas; sanitário para ambulantes; parquinho infantil e um Espaço Pet.

Cleide Rosa Faria de Souza, moradora da Atalaia, frequenta a região diariamente. “Achei maravilhoso, um incentivo à atividade física e ainda mais apreciando o mar. Eu fazia atividade na praia e agora faço no calçadão porque me chamou muito atenção”, apontou, complementando que a reestruturação dos trechos seguintes vai melhorar muito mais a região.

Os serviços contam, ainda, com nova Iluminação com medidas ambientais contra fotopoluição; recuperação ambiental e paisagística através da inserção de espécies vegetais e implantação de Paisagismo. Realizada pela Sedurbs, por meio da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop), a empresa contratada para execução da obra será a JP Fort Engenharia e Consultoria Eireli – EPP, que terá 365 dias como prazo de execução.

Orla Sul

O projeto total da Orla Sul tem início a partir da intersecção da Avenida Santos Dumont com a Rua Deputado Clóvis Rollemberg, no bairro Atalaia, seguindo a faixa litorânea da Rodovia SE-100 até a Praia do Viral, no limite com o município de Itaporanga D’Ajuda que, somados à recuperação da rodovia, têm investimentos previstos na ordem de R$ 85 milhões. No total, são quatro trechos, sendo que o Trecho 3 possui oito subdivisões, constituindo 11 etapas (Trechos 1, 2, 3-A, 3-B, 3-C, 3-D, 3-E, 3-F, 3-G, 3-H e 4).

O primeiro trecho do projeto geral foi entregue em 27 de maio deste ano, no qual foram investidos cerca de R$ 9,1 milhões, numa extensão de 2,16 quilômetros. O Trecho 1 tem início no final da Passarela do Caranguejo, a partir da Rua deputado Clóvis Rollemberg, e vai até o início dos 17 Bares padronizados já existentes, construídos pela Prefeitura Municipal de Aracaju, nas proximidades do Loteamento Aruana (no final do Tecarmo).

A fisioterapeuta Luciana Meneguesso pedala pela região desde que foi entregue o primeiro trecho da Orla Sul. “Hoje, a gente já faz o circuito completo e usamos até os aparelhos que são adaptados para pessoas com deficiência, com as alturas corretas para a prática dos exercícios. Isso é muito importante e inovador porque é inclusão”, enfatizou. Luciana disse, ainda, que as obras contribuem para a urbanização do bairro e facilita o acesso à região tanto para os aracajuanos como para quem visita Aracaju.

Foto Mário Sousa