Diná Almeida tem novas Indicações aprovadas em prol de rodovias e Saúde

A deputada Diná Almeida teve três Indicações aprovadas em sessão plenária nesta quinta-feira, 15. Uma delas, atendendo ao pleito do vereador do município de Tobias Barreto, Elbert Oliveira, pediu a adoção de ações educativas para o tráfego de ciclistas nas rodovias estaduais, além da implantação de sinalização vertical, horizontal e dispositivos de segurança na malha rodoviária estadual.

“Seja por lazer, esporte ou locomoção, a prática do ciclismo cresce cada vez mais e precisa receber a devida atenção por meio de políticas públicas. E nós sabemos que as rodovias estaduais não apresentam sinalizações adequadas. Acredito que através das medidas apresentadas será possível garantir mais segurança aos ciclistas e estimular a prática do uso da bicicleta”, explicou a parlamentar.

Diná Almeida também apresentou Indicação pedindo que fosse dirigida ao Governador do Estado, Belivaldo Chagas, e ao DER/SE uma solicitação para determinar as medidas necessárias para realização de obras de pavimentação asfáltica e infraestrutura completa na Rodovia SE-290, no trecho que liga os municípios de Tobias Barreto e Itabaianinha, partindo do trevo e seguindo por toda extensão que dá acesso ao Povoado Ilha.

“É uma luta diária envolvendo recuperação de rodovias e pavimentação por todo o território estadual, porque sei da importância dessas obras para toda a população. E quando falo que é luta, me refiro também a estar sempre em contato com as autoridades competentes para cobrar resultados. Nesse trecho que liga os municípios de Tobias Barreto e Itabaianinha, por exemplo, as más condições de tráfego geram transtornos diários, com sérios riscos de acidentes, além das dificuldades de trânsito de veículos com mercadorias, bens e serviços, com riscos de danos materiais”, frisou a deputada.

A terceira Indicação de Diná Almeida foi um pedido de solicitação dirigido ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado da Saúde, para que sejam disponibilizados carros-fumacê para pulverização de inseticida nas áreas urbanas e rurais dos municípios com maior incidência de casos de Dengue, Chikungunya e Zica, com o objetivo de combater a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, causador das doenças.

“Com o início do período das chuvas em Sergipe e as informações sobre o aumento do número de infestação do mosquito Aedes Aegypti, é muito importante essa oferta de carros-fumacê. Com a pandemia da Covid-19, o SUS já está bastante sobrecarregado, ou seja, é preciso investir o quanto antes em medidas de controle de enfermidades”, pontuou Diná.

Fonte e foto assessoria