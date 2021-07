Fábio Henrique lamenta Socorro está entre as dez cidades mais violentas do país

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que Nossa Senhora do Socorro é a décima cidade mais violenta do país, foi o que apontou o estudo feito pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no dia de ontem (15). O deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE), que tem forte influência política no município de Socorro, lamentou esse resultado e pede uma somação de esforços entre a Prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal.

“Recebi essa notícia com muita tristeza e coloco o meu mandato à disposição para buscar recursos no Ministério da Justiça. Nossa Senhora do Socorro possui uma alta taxa de mortes violentas intencionais, dolosas. Em 2020, o município apresentou uma taxa de 68,4 por 100 mil habitantes, esses é um percentual maior que as taxas de mortes violentas intencionais”, detalhou Fábio Henrique.

O ranking inclui apenas os municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes e é referente aos registros de 2020. A taxa do Brasil é de 23,6 homicídios por 100 mil habitantes e oito das dez cidades com maiores taxas de mortes violentas intencionais do país ficam em regiões metropolitanas no entorno de quatro capitais do Nordeste. O Anuário leva em conta os números de óbitos contabilizados a partir da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) como eventos que envolvem agressões e óbitos provocados por intervenção legal.

Por Henrique Matos