Por Adiberto de Souza *

Safadamente, o Congresso reajustou o Fundo Eleitoral, que passará dos atuais R$ 2 bilhões para exagerados R$ 5,7 bilhões. Antes de se preocupar com recursos para a saúde, educação, segurança, etcétera e tal, a maioria dos senadores e deputados federais está pensando mesmo é na grana para financiar suas campanhas eleitorais em 2022. De Sergipe, votaram a favor desse indecoroso reajuste a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) e os deputados federais Bosco Costa (PL), Fabio Reis (MDB), Gustinho Ribeiro (Solidariedade) e Laercio Oliveira (PP). Conclui-se que, ao praticamente triplicarem os recursos do Fundo Eleitoral, os políticos deixaram claro serem adeptos do ditado popular: “Farinha pouca, meu pirão primeiro”. Tomara que os eleitores se lembrem destas figuras quando estiverem diante da urna eletrônica. Crendeuspai!

Carro do ovo

A Assembleia acaba de aprovar uma indicação sugerindo ao governo de Sergipe que não compre ovos de galinhas presas em gaiolas. Autora da sugestão, a deputada Kitty Lima (Cidadania) quer ver na merenda escolar apenas ovos de aves não confinadas. Segundo a parlamentar, “a ideia é garantir o mínimo de bem-estar para as galinhas, que desfrutam de um pouco mais de liberdade nesse sistema de produção, ou seja soltas na capoeira”. Então, tá!

Carnificina

Sergipe é o terceiro estado do Brasil com maior taxa de morte violenta intencional (42,6) a cada 100 mil habitantes. Esta informação consta do Anuário da Segurança Pública, que reúne o número de mortes violentas em 2020. Sergipe também é o quarto estado em proporção de mortes decorrentes de intervenções policiais: (19,9%). A média do país nesse tipo de violência ficou em 12,8%. O Anuário da Segurança Pública revela, ainda, que entre 2019 e 2020 o crime de feminicídio aumentou 33,3% no estado. Misericórdia!

De muletas

Quem está andando de muletas é o conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, Flávio Conceição. O fidalgo convalesce de uma cirurgia feita no joelho para corrigir uma deficiência causada pela prática do futebol, quando era bem mais jovem. Flávio espera retornar ao “batente” na próxima quinta-feira, para participar da sessão de despedida do conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, que está se aposentando. Esta informação é do jornalista César Cabral, em sua coluna Radar.

Agradecendo apoio

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) se reúne, hoje, com os vereadores que lhe dão sustentação na Câmara de Aracaju. O pedetista vai agradecer o apoio dos parlamentares aos primeiros seis meses de sua gestão. Naturalmente, falarão sobre as eleições de 2022, da qual Edvaldo sonha em participar como candidato a governador de Sergipe. Este sonho, contudo, ainda não é compartilhado pelo prefeito, até para não causar ciúmes aos outros pré-candidatos governistas. Danôsse!

Meu paipai!

E o deputado estadual João Marcelo (PTC) fez discurso na Assembleia para homenagear o desembargador Alberto Romeu Gouveia Leite, aposentado ao completar 75 anos de idade. Segundo o parlamentar, seu homenageado foi o único magistrado que saiu de uma Comarca do interior direto para o Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe, além de ter sido um dos juízes que mais julgou processos no estado. O desembargador Alberto Romeu vem a ser pai do deputado João Marcelo. Ah, bom!

Violência juvenil

Quase um terço dos estudantes entre a 5ª e 8ª séries do primeiro grau já sofreu maus tratos. Segundo pesquisa divulgada pela ONG Plan Brasil, 28% dos jovens entrevistados foram agredidos. Os mais atingidos são os meninos. Segundo o estudo, 12,5% dos estudantes do sexo masculino foram vítimas de agressão, número que cai para 7,6% entre as meninas. A sala de aula é apontada como local preferencial das agressões, onde acontecem cerca de 50% dos casos relatados. Terrível!

Candidato definido

O MDB já tem pré-candidato a governador de Sergipe: é o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Quem garante é o dirigente emedebista Sérgio Reis. Ele até já comunicou essa preferência ao governador Belivaldo Chagas (PSD). Quanto ao MDB, o distinto diz que “estamos construindo uma chapa de deputado estadual e conversando com Jackson Barreto para ele permanecer no partido e concorrer à Câmara Federal”. Apesar desse esforço de Reis, JB já disse que não fica no MDB nem amarrado. Home vôte!

Filosofia de Britto

Do sergipano Carlos Ayres de Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, no twitter: “Tem crescido o número dos que alargam os quadris da inércia e tonificam a musculatura do nada”. Aff Maria!

Liberou geral

O governo de Sergipe flexibilizou o toque de recolher no estado, que agora vigora apenas das sextas aos sábados, das 22 às 5h da manhã do dia subsequente. Também autorizou o retorno ao trabalho dos servidores estaduais. Pelo novo decreto governamental, os parques de diversão, circos e similares estão autorizados a funcionar com 50% da capacidade. Seguem proibidos os shows, baladas, blocos, micaretas e eventos de caráter festivo de lazer coletivo e similares. Marminino!

Rolo compressor

Os cinco vereadores de oposição na Câmara de Aracaju divulgaram nota contra a rejeição de todas as emendas apresentadas por eles ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022. “Alguns parlamentares chegaram a sugerir que retirássemos as emendas porque sabíamos que não seriam aprovadas”, afirma a nota. O protesto é assinado por Emília Corrêa (Patriota), Linda Brasil (Psol), Professora Ângela Melo (PT), Ricardo Marques e Sheyla Galba, ambos do Cidadania. Só Jesus na causa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 30 de outubro de 1960.

* É editor do Portal Destaquenotícias