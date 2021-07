Hapvida apoia Julho Neon para a importância dos cuidados com a saúde bucal

O mês de julho entra para o calendário da saúde com a proposta de lembrar às pessoas da importância de cuidar da saúde bucal, bem como outros meses já estabelecidos durante o ano (novembro azul, setembro amarelo).

O Sistema Hapvida aderiu ao movimento Julho Neon, uma iniciativa do Sinog (Associação Brasileira de Planos Odontológicos), “por acreditar que a saúde bucal também deve ser prioridade para nossos clientes e colaboradores”, é o que expõe Jaqueline Sena, diretora executiva de odontologia do Sistema Hapvida.

“Assim como nós temos o setembro amarelo, o outubro rosa e o novembro azul, vamos fazer com que esse mês entre no calendário nacional e olhar para a importância da saúde bucal no Brasil, como um todo, pois o sorriso saudável traz autoestima às pessoas, traz saúde de forma integrada e cada dia mais precisamos disso”. Pontua Jaqueline.

É fundamental reiterar o papel que a saúde bucal desempenha na rotina das pessoas e como a prevenção é se mostra importante para que outras doenças, ainda mais graves, não sejam desencadeadas, como explica o dentista do Sistema Hapvida, Marcos Fontenele:

“O cuidado com a saúde bucal é extremamente importante e negligenciá-la pode trazer consequências desagradáveis e preocupantes para a saúde de forma geral. Não dar a devida atenção pode desenvolver doenças bucais, entre elas, as mais frequentes são: halitose (mau hálito), cárie, que se desenvolve a partir dos ácidos liberados por bactérias que consomem restos alimentares, causando a degradação da estrutura dentária e podendo causar danos irreversíveis nela e tártaro, que é o endurecimento da placa bacteriana”, observa.

