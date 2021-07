Hospital de Cirurgia recebe visita de representantes do Ministério da Saúde

Na manhã desta sexta-feira, 16 de julho, o Hospital de Cirurgia recebeu a visita de dois representantes do Ministério da Saúde em Sergipe – o superintendente, Tiago Rangel dos Santos, e o chefe da Sessão de Convênios, Nilson Barros.

Na oportunidade, eles conheceram toda a reestruturação pela qual o Hospital vem passando desde novembro de 2018, quando ocorreu a Intervenção Judicial, e se disponibilizaram a intermediar, junto ao Ministério da Saúde, soluções para as demandas do Hospital, especialmente em relação à liberação de recursos públicos.

A visita foi conduzida pela Interventora Judicial, Márcia Guimarães, pelo Diretor Técnico, Dr. Rilton Morais, pelo Diretor Administrativo, Jardel Mitermayer e pela Coordenadora Operacional, Lívia Menezes.

Durante a ocasião, o superintendente Tiago Rangel reconheceu a importância da instituição no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). “O Hospital de Cirurgia passa por uma verdadeira transformação nos últimos anos e exerce um papel importante no atendimento aos usuários do SUS. Portanto, queremos nos colocar à disposição do Cirurgia para ajudar naquilo que for possível”.