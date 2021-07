IFS oferta 14 vagas para Mestrado Profissional em Turismo

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) traz uma grande novidade para quem deseja aumentar seus conhecimentos e garantir uma pós-graduação stricto sensu. O Programa de Pós-graduação de Mestrado Profissional em Turismo (PPMTUR) está ofertando 14 vagas para ingresso como aluno regular do curso em 2021. As inscrições são gratuitas e estarão abertas até 13 de agosto, devendo ser feitas exclusivamente através do e-mail: ppmtur@ifs.edu.br .

Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem enviar três arquivos: ficha de inscrição com documentos pessoais, currículo lattes com Barema e comprovantes e pré-projeto de pesquisa em formato PDF. O mestrado tem área de concentração em gestão de turismo, possuindo duas linhas de pesquisa: Gestão de Destinos Turísticos – Sistemas, Processos e Inovação (DTPI) e Gestão de Turismo de Base Comunitária (GTBC).

O processo de seleção dos candidatos inscritos terá etapas eliminatórias e classificatória, consistindo em: avaliação do pré-projeto, entrevista (fundamentos teóricos do turismo e pré-projeto de pesquisa) e avaliação curricular. Das 14 vagas ofertadas pelo Programa, uma é destinada à pessoa com deficiência (PcD) e uma para pessoa negra (preta, parda).

Resultados

A Coordenação do PPMTUR ficará responsável pela divulgação da lista de aprovados em cada fase, respeitando o cronograma da seleção. As notas individuais estarão disponíveis na página e na Secretaria do PPMTUR após o término do processo. Caberá, também, à coordenação divulgar os aprovados para ingresso no mestrado segundo a ordem de classificação publicada na página do Programa: ifs.edu.br/processo-seletivo-mestrado-turismo-2/2021.

Principais datas

As inscrições para o Mestrado Profissional em Turismo já estão abertas e podem ser realizadas até 13/08, com entrega da documentação também para este período. A análise dos projetos ocorrerá de 18/08 a 27/08 e as entrevistas no período de 06/09 a 10/09. O resultado final está previsto para 17/09 e a matrícula ocorrerá de 04/10 a 08/10. A cada etapa da seleção, o candidato poderá interpor recurso para o Colegiado do Programa, através do e-mail: ppmtur@ifs.edu.br .

Aulas e Programa

As aulas ocorrerão de segunda a sexta, no horário das 14h às 18h. As disciplinas serão ministradas por módulos com intervalos entre elas. Durante o período de pandemia as aulas serão realizadas de forma remota, podendo ser na modalidade presencial a depender das deliberações do Instituto, quanto aos protocolos de segurança sanitária adotados no período da pandemia de Covid-19.

O Mestrado é reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação (MEC), sendo uma modalidade de Pós-Graduação stricto sensu voltada para a capacitação de profissionais que enfatiza estudos e técnicas diretamente relacionados ao desempenho de um alto nível de qualificação profissional. O curso tem como objetivo contribuir com o setor produtivo no sentido de agregar competitividade e produtividade a empresas e organizações, sejam elas públicas ou privadas.

Saiba mais acessando o edital do certame.

Fonte: IFS