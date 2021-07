JFSE realiza audiências de conciliação nos processos relativos à Praia do Saco 

A 7ª Vara Federal de Sergipe – Subseção Judiciária de Estância informa que as Ações Civis Públicas (ACPs) referentes à Praia do Saco (Boa Viagem) passarão por audiências de conciliação nos dias 2, 3, 8, 9, 10 e 15 de setembro e entre os dias 4 e 8 de outubro. As partes interessadas terão a oportunidade de negociar com o Ministério Público Federal (MPF) uma solução amigável para o processo, de acordo com a realidade de cada caso.

As audiências serão realizadas pelo Centro de Conciliação (Cejusc) da Justiça Federal em Sergipe (JFSE), por meio da plataforma virtual Google Meet. O agendamento de datas e horários será informado nos respectivos autos.

Para tornar os trabalhos mais produtivos, sugere-se que as partes desde logo iniciem as conversações com o MPF, conforme contatos e outras instruções disponibilizadas em cada processo.

JFSE