Mumuzinho está solteiro. Dois anos após a cerimônia com Thaina Fernandes, o relacionamento chegou ao fim. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, o término aconteceu de comum acordo. Os dois haviam feito uma belíssima celebração em 2019, no Rio de Janeiro, com festão para 300 convidados.

Fonte/Foto: globo.com