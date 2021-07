Operação “Loftus” cumpriu 28 mandados, oito pessoas foram presas e 5 suspeitos mortos

Uma operação da Polícia Civil, realizada no inicio da manhã desta sexta-feira (16) nos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Malhada dos Bois, Propriá e Nossa Senhora do Socorro, contou com pelos menos 150 policiais civis e militares e terminou com oito pessoas presas e outras cinco mortos.

Os presos são suspeitos de integrarem uma organização criminosa voltada ao narcotráfico em Sergipe. A Operação denominada de “Loftus” tinha o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao narcotráfico, com ramificações em todo o estado.

De acordo com o delegado Wilkson Vasco, os integrantes comandavam o tráfico de drogas em várias cidades e tinham o domínio por completo na cidade da Barra dos Coqueiros, onde exerciam sua influência com maior força. O grupo aterrorizava a população através do medo, por homicídio com uso de arma de fogo. Assim, foi representado pela Polícia Civil dezenas de mandados de prisão e busca a apreensão, cumpridos na madrugada desta sexta-feira.

Até o momento, foram apreendidos sete tabletes de cocaína, maconha, uma prensa, munições, balanças de precisão e seis armas de fogo, incluindo revólveres, pistolas e espingarda.

As investigações duraram cerca de três meses e apontam que a organização criminosa é socialmente bem relacionada e dona de empresas e negócios aparentemente lícitos. Entretanto, são de atuação criminosa com negócios de fachada e ações violentas, inclusive, utilizando roupas policiais para executar traficantes rivais no tráfico de drogas.

O nome da operação se deu por causa da teoria da psicóloga Elizabeth Loftus, uma das mais importantes do século XX. Ela tem uma série de trabalhos sobre como as pessoas processam as informações e suas memórias, podendo acreditar em algo que não é verdade. Em breve síntese, sua famosa frase expõe a tese: “Algo em que acreditamos piamente não é necessariamente verdade”.