Enem: Pré-Universitário Seduc disponibiliza programação semanal

Os alunos matriculados no Programa Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Preuni/Seduc) já podem acessar a programação de videoaulas transmitidas no YouTube da Educação Sergipe, referentes à semana de 19 a 24 de julho, no horário das 19h às 22h, com retransmissão posteriormente pela TV Estude em Casa SE (canal 4.2).

Para além das aulas ao vivo, o material de apoio pedagógico do Preuni também está disponível no formato digital no portal Estude em Casa, no endereço: www.seduc.se.gov.br/estudeemcasa, como os cadernos que auxiliam os alunos durante o ano letivo, dicas para o Enem, além de arquivos em PDF e simulados para o estudante testar suas habilidades sobre os conteúdos que são recorrentes no exame.

Primeiro Simulado Online

A fim de incentivar a autoavaliação dos estudantes, a Educação Estadual disponibilizou até o dia 10 de julho o primeiro Simulado Online 2021 para alunos do Preuni e todo público em geral que esteja em regime preparatório para o Enem e os demais vestibulares. A prova é composta de 50 questões das principais instituições do país, divididas pelas quatro áreas de conhecimento.

De acordo com o coordenador pedagógico do Preuni, professor Vlademir Silva dos Santos, os simulados fazem parte de uma série de ações programadas para o ano letivo de 2021. “Dentro de nosso planejamento pedagógico buscamos sempre estimular os estudantes a adquirirem autonomia em seu processo de aprendizagem. Para isso é importante avaliar-se, aprimorar e corrigir a rotina de estudos direcionando-os ao objetivo traçado. Nisso consiste a importância de nossos simulados online”, disse.

O gabarito e a pontuação geral e por área do primeiro Simulado Online 2021 podem ser acessados no link:

https://forms.gle/pcL93Nmas6e9pnFH6

Para ver a programação da semana:

https://drive.google.com/file/d/1VQdMSo5S44fIDzgi7_STZXq6cg2pe38O/view?usp=sharing

Assessoria de Comunicação da SEDUC