PMA retoma expediente regular e mantém escalonamento das atividades econômicas

A Prefeitura de Aracaju retornará ao expediente regular nas repartições de serviços públicos municipais não-essenciais, a partir da próxima segunda-feira, 19. A medida foi definida em mais uma reunião do Comitê de Operações Emergenciais (COE), na manhã desta sexta-feira, 16, em que foram discutidas as novas medidas de enfrentamento à covid-19 e analisados os novos dados epidemiológicos da pandemia no município. Pelo novo decreto, que se adequa à resolução estadual, servidores lotados em unidades de serviços não-essenciais retornam na data. A exceção se dará para os trabalhadores com idade acima de 60 anos, integrantes de grupos de risco e gestantes, que ainda não tomaram a segunda dose da vacina.

Ficou decidido, ainda, pelo comitê municipal, que a capital manterá o toque de recolher às sextas-feiras e sábados, das 22h às 5h. Da mesma forma, o escalonamento do funcionamento das atividades comerciais também será mantido. A nova atualização também autoriza a reabertura de parques infantis localizados nos shoppings da cidade. Já a realização de shows e eventos de lazer coletivo e o funcionamento de parques de diversão, circos ou similares continuam proibidos.

“Vivemos um momento de felicidade, pois os números são muito significativos de queda da doença. Já são seis semanas de redução de números de novos casos, de internações e de óbitos. Isso mostra que o nosso esforço está dando resultado. A vacinação, ao mesmo tempo, mostra sua eficiência, pois é a imunização que causa o impacto mais significativo no enfrentamento à doença. Mas devemos manter a prudência, com a manutenção de algumas medidas como o toque de recolher nas sextas e sábados. Liberaremos os parques infantis nos shoppings centers, mas parques de diversão e circos seguirão proibidos em Aracaju. Também manteremos o nosso escalonamento de funcionamento das atividades econômicas. Seguiremos intensificando a testagem da população, bem como a fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários, além da vacinação”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Com a retomada do expediente regular, as repartições municipais com serviços não-essenciais voltam a funcionar das 7h às 17h e o horário estabelecido anteriormente, de 9h às 15h, fica extinto. Retornam ao regime de trabalho presencial todos os servidores e empregados públicos lotados nos órgãos municipais que prestam serviços não-essenciais. Somente os que possuem idade superior ou igual a 60 anos, que pertencem aos grupos de risco e gestantes, que não tomaram a segunda dose da vacina, ou a dose única, permanecem em home office.

De acordo com os dados apresentados durante a reunião do COE, Aracaju continua em queda progressiva para novos casos confirmados de covid-19, com redução de 35%, em comparação a 14 dias. Para a positividade de exames, a redução é ainda maior: 41% em relação a 14 dias. O atual cenário também aponta declínio no número de óbitos, com uma queda de 50% comparando a 15 dias atrás. Da mesma forma, o índice de internação apresentou seis semanas em queda, chegando a uma diminuição de 27%, em comparação a 14 dias.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga