Polícia militar interrompe festa clandestina no município de Propriá

Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) interromperam, na noite dessa quinta-feira (15), uma festa clandestina e apreenderam aparelho sonoro na cidade de Propriá.

De acordo com o relato policial, a guarnição foi acionada por populares, que denunciaram uma comemoração com uso abusivo de aparelhagem sonora na rua Cajazeiras. Ao chegar no local, os militares constataram a veracidade dos fatos e fizeram a apreensão do aparelho sonoro.

A proprietária responderá criminalmente pelos delitos praticados.

Fonte: Ascom PM/SE