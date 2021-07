Presidente do TRT20 propõe moção de reconhecimento ao juiz Hider Torres do Amaral

Na manhã desta quinta-feira, 15/7, durante a 6ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20), realizada de forma telepresencial, o Desembargador Presidente, Fabio Túlio Correia Ribeiro, propôs ao Colegiado a aprovação de uma moção de reconhecimento ao Juiz Convocado Hider Torres do Amaral, pelo excelente trabalho prestado durante os últimos meses. Propôs, ainda, que essa moção fosse inscrita nos assentamentos individuais do magistrado, para fins de contagem de pontuação em concurso de promoção.

O Juiz Hider Torres do Amaral, titular da 7ª Vara do Trabalho de Aracaju, atua como Juiz Convocado do Tribunal desde 11/1/2021, em face da aposentadoria do Desembargador João Aurino Mendes Brito. Com a posse iminente do próximo Desembargador do Trabalho, o Juiz José Augusto do Nascimento, nomeado pelo Presidente da República, em 12/7, o magistrado deixará de atuar como Juiz Convocado do Tribunal, salvo em processos a que esteja vinculado.

Em sua fala, o Desembargador Presidente do TRT20 destacou a qualidade do trabalho realizado pelo Juiz. “Nos últimos meses, desde a aposentadoria do colega João Aurino, nós temos contado com a participação, com o talento, com a simpatia e com o maneirismo do nosso colega Hider Torres do Amaral. Sua Excelência aceitou vir ao Tribunal colaborar conosco num momento muito difícil, com um Gabinete, como todos sabemos, e por circunstâncias superiores, muito sobrecarregado. Sua Excelência deixou sua Vara e veio estar conosco, para alegria nossa, colaborando com o Tribunal… E fez, ao longo desse período, não apenas um trabalho técnico, que não está em discussão, nem poderia, mas deu a sua dedicação, a sua simpatia… E dou testemunho aqui, como Presidente e Corregedor, que por mais uma vez precisei me reunir com os demais colegas – Dra. Graça, Dr. Jorge e Sua Excelência – para resolvermos questões e assuntos do Colegiado… E (Sua Excelência) sempre demonstrou, com um espírito de colaboração, de fraternidade e de somar, às vezes sendo minoria, aceitando as ingerências da Colegialidade, no âmbito da Administração da Colegialidade, e acatando essas posições”, testemunhou o Presidente.

A propositura foi aprovada por unanimidade pelos demais desembargadores que participavam da Sessão: o Desembargador Jorge Antônio Andrade Cardoso, a Desembargadora Maria das Graças Monteiro Melo, o Desembargador Thenisson Santana Dória e a Desembargadora Vilma Leite Machado Amorim.

A 6ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno encontra-se disponível no canal do TRT20 no YouTube.

Ascom/TRT20