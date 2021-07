PSS: Saúde convoca condutores de veículo de urgência para prova prática do Samu

A prova prática será realizada na próxima quarta, 21, e quinta-feira, 22, às 8h, na base do Samu ao lado do Hospital João Alves Filho (HUSE)

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) publicou a 4ª lista de convocados para a prova prática do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Constam na lista, os condutores de veículo de urgência, classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 01/2020.

A prova prática será realizada na próxima quarta, 21, e quinta-feira, 22, às 8h, na base do Samu ao lado do Hospital João Alves Filho (HUSE), na Av. Presidente Tancredo Neves, Bairro Capucho, nº 7501.

O candidato não poderá realizar a prova em outro dia ou horário, e o não comparecimento acarretará a eliminação do mesmo. A recomendação é que os profissionais compareçam com roupas leves para atividades práticas (tênis, calça confortável) e com 30 minutos de antecedência do horário agendado.

