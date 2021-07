Rafael Cardoso se emociona com recado da sogra, Sônia Bridi: ‘É minha mãe’

E foi a sogra de Rafael, a jornalista Sônia Bridi, quem insistiu para o ator não subestimar o problema de saúde. “Até ele fazer a cirurgia, foi uma preocupação muito grande. Foram noites sem dormir”, lembrou Sônia.

“Sônia é uma sogra-mãe. Ela que ficou insistindo para eu me cuidar, esteve sempre ao meu lado, me levou para fazer o exame. Perdi minha mãe aos 11 anos e ela fez esse papel de mãe”, lembrou ele, emocionado.

A emoção continuou com o recado da mulher de Rafael, Mariana Bridi , mãe de seus filhos Aurora e Valentim .

“Nesses 14 anos de convivência, o que mais me orgulha é ver o Rafa pai. Estou aqui deixando esse recado para ele, escondida, enquanto ele está com as crianças, dando banho nelas. Te amo muito”, disse Mariana.

“A cirurgia no coração me deixou mais sensível. Não sou chorão assim”, brincou ele, que tem aproveitado o tempo livre durante a pandemia para estreitar ainda mais os laços com a família e fazer o bem ao próximo por meio de sua produção de alimentos orgânicos.