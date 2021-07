Ronald sobre os pais, Ronaldo e Milene: “São opostos, milagre eu ter nascido”

Ronald, de 21 anos, filho dos ex-jogadores de futebol Ronaldo Nazário e Milene Domingues, respondeu a algumas curiosidades de seus seguidores no Instagram nesta sexta-feira (16). O jovem, que é DJ, chegou até a falar sobre uma possível reconciliação entre seus pais, que, segundo ele, seria algo impossível.

“Gostaria de ver seus pais juntos?”, questionou uma pessoa. “Eu nem consigo imaginar isso. Os dois são completos opostos. Foi um milagre eu ter nascido”, disse Ronald, bem-humorado.

O jovem ainda declarou que, apesar da profissão dos pais, nunca pensou em jogar futebol profissionalmente e que não costuma a assistir à jogos. “Eu raramente vejo jogos de futebol, só final de alguma coisa, e, às vezes, nem assim pra assistir. Ah, muito futebol na infância, acho que não aguento mais”, declarou ele, aos risos.

Outros quiseram saber se Ronald já morou sozinho — ele disse que, sim, com a namorada, Luiza Basile, mas com a pandemia eles recuaram — e se o DJ já teve que apresentar o currículo alguma vez na vida. “Pior que não. Desde cedo trabalho com música, que tende a exigir menos esse tipo de apresentação”, explicou.

Fonte/Foto: globo.com