Saiba por que é importante e onde tomar a segunda dose da vacina contra covid-19

A Organização Mundial da Saúde é categórica: quem não completa o esquema vacinal contra a covid-19 está mais sujeito à infecção e agravamentos pelo patógeno, em comparação com pessoas que recebem as duas doses. Dessa forma, concluir a imunização é a medida farmacológica de maior eficácia disponível no mercado em todo o mundo para proteger as pessoas.

Nesse sentido, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), reforça a importância da população procurar as unidades de saúde e demais pontos de vacinação da capital para tomar a segunda dose do imunizante.

Na capital, as pessoas que estão com a segunda dose (D2) de AstraZeneca agendada no cartão de vacinação, conforme a SMS, podem receber a sua dose em 11 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), são elas: Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas); Manoel de Souza Pereira (Jabotiana); Augusto Franco (Farolândia); Roberto Paixão (17 de Março); Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); Eunice Barbosa (Coqueiral); Marx de Carvalho (Ponto Novo); Cândida Alves (Santo Antônio); Celso Daniel (Santa Maria); Hugo Gurgel (Coroa do Meio); e Augusto César Leite (Aeroporto).

Além desses pontos, a população pode se dirigir ao drive-thru montado no Parque da Sementeira. Nesse caso, não precisa estar com o código validado do VacinAju, basta apresentar documento de identificação com CPF e o cartão de vacina onde a primeira dose foi registrada.

Para receber a vacina nas UBSs, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, comprovante de residência de Aracaju (não é obrigatório), e o cartão de vacina com a primeira dose registrada.

CoronaVac

Neste sábado, dia 17, a Secretaria Municipal da Saúde inicia a aplicação da segunda dose do imunizante CoronaVac para quem recebeu a primeira dose em junho. Serão quatro pontos de vacinação funcionando das 8 às 16 horas e a vacina será administrada de forma escalonada.

No dia 17, somente completará o esquema vacinal quem tomou primeira dose no dia 19 de junho. Dia 19 de julho, completa o ciclo vacinal quem tomou a primeira dose dia 21 de junho. Já dia 24 de julho, será a vez de quem tomou a primeira dose em 26 de junho.

Os locais de vacinação para segunda dose de CoronaVac são: UBSs Augusto Franco, Celso Daniel (Santa Maria) e José Calumby Filho (Jardim Centenário) e Universidade Tiradentes. Para receber a vacina, é preciso apresentar cartão de vacinação, documento com foto e comprovante de residência.

Os usuários que receberam a primeira dose desse imunizante em abril precisam enviar e-mail para vacinacovid2@aracaju.se.gov.br solicitando a vacina e anexando cópia de cartão de vacinação, documento com foto e comprovante de residência. Outra opção é entra em contato com a Ouvidoria por meio do 0800-729-3534, opção 7 ou agendando em uma Unidade Básica de Saúde.

Conscientização

A secretária municipal de Saúde, Waneska Barboza, ressalta que a população deve se conscientizar e procurar um ponto de vacinação para completar seu esquema vacinal. “Reforçamos a importância da população procurar as unidades e demais pontos de vacinação da capital para tomar a segunda dose da vacina, pois a imunidade contra o coronavírus só fica completa após a aplicação da segunda dose. Todo teste formulado para qualquer tipo de vacina só é concluído, obviamente, quando obedece todas as fases”, enfatiza a gestora.



Balanço

Até o momento, Aracaju vacinou 306.763 pessoas com a primeira dose, o que corresponde a 46,13% da população. Com relação à segunda dose, o percentual total é de quase 15%.