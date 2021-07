Uma troca de tiros ocorrida no inicio da manhã desta sexta-feira (16) terminou com um morto no condomínio José Rosa de Oliveira Neto, no Conjunto Santa Lúcia em Aracaju.

As informações são de que o homem que morreu, morava no condomínio e teria trocado tiro com policiais durante operação policial denominada “Loftus”.

Ainda durante a operação, outros quatro suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas morreram durante a operação deflagrada pela Polícia Civil de Sergipe.