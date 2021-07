Vacinação contra a covid-19 no município de  Aracaju é ampliada para as pessoas de 33 anos

A vacinação contra a covid-19 em Aracaju avançará, neste final de semana, para mais uma faixa etária. Entre este sábado (17), e a segunda-feira (19), serão vacinados com a primeira dose os moradores da capital com 33 anos. Para este grupo, serão disponibilizados os dois postos itinerantes (Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores) e oito pontos fixos. A inclusão do novo grupo etário foi anunciada pelo prefeito Edvaldo Nogueira, na manhã desta sexta-feira (16), através de vídeo publicado nas redes sociais.

“É com alegria que anuncio o avanço da vacinação contra a covid-19 em Aracaju, com a imunização das pessoas de 33 anos. Serão três dias para vacinar este novo público, que terá acesso aos drives, se cadastrando pelo portal ‘VacinAju’ para liberação do código autorizativo, e oito pontos fixos. Além dos aracajuanos de 33 anos, seguiremos vacinando as grávidas e puérperas, no mesmo local das etapas anteriores, o auditório da Escola Presidente Vargas. Aproveito para lembrar aos cidadãos vacinados com a primeira dose que procurem as nossas unidades para tomar a segunda dose e completar o ciclo de imunização”, destacou o prefeito.

A vacina estará disponível para as pessoas com 33 anos nos seguintes locais: UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão), Fanese (Bairro Industrial), Colégio CCPA (Grageru), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), Estação Cidadania (Bugio), Universidade Tiradentes – UNIT (Farolândia), Externato São Francisco de Assis (Suissa) e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves). Nestes pontos, o funcionamento é das 8h às 16h.

As pessoas desta faixa etária também têm como opção os drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores (no bairro 18 do Forte), das 8h às 17h. Para estes dois locais, é obrigatório realizar o cadastro no portal ‘Vacinaju’ e aguardar o código autorizativo.

Até o momento, Aracaju vacinou mais de 306 mil pessoas com a primeira dose, o que representa 46% de toda a população e quase 60% das pessoas maiores de 18 anos. Já estão completamente imunizadas (com as duas doses ou dose única) 109 mil pessoas, que equivalem a 16,5% de toda a população.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Com informações da SMS